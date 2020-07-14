Ливия разрешила армии Египта вмешаться в конфликт на территории страны

Палата представителей Ливии — избранный постоянный парламент, действующий на востоке при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА), — разрешила армии Египта вмешаться в ливийский конфликт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее заявления.

«В свете того, что наша родина подвергается прямому вторжению со стороны Турции, а также нарушения суверенитета Ливии <...> парламент Ливии приветствует высказывания египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси <...>. Мы призываем братские египетские войска присоединиться к ливийской армии для противодействия оккупации и защиты безопасности страны и всего региона», — отмечается в заявлении.

Также парламент сообщил, что египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят «неизбежную угрозу безопасности двух стран».

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выдвинул ультиматум армии Хафтара. По его словам, подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром должны отойти из Сирта и Джуфры, иначе против них будет начата военная операция.

В 2011-м в Ливии разразилась гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ.

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