Францию уличили в попытках создать «антитурецкий фронт» в Европе

Франции не удалось заручиться поддержкой НАТО против Турции и она пытается создать «антитурецкий фронт» в Евросоюзе (ЕС), утверждается в статье агентства Anadolu.

Авторы сообщают, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что они расследуют утверждения Парижа о том, что турецкое судно преследовало французское, когда то перевозило через Средиземное море оружие для правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Такое решение альянс принял после слов министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который потребовал извинений от Франции и заявил, что военно-морские силы Турции якобы даже помогли заправиться топливом их судну.

Таким образом, утверждают аналитики, не получив от НАТО желаемого результата, Париж продолжит антитурецкую риторику в Европе и будет пытаться заручиться поддержкой ЕС.

Конфликт между Турцией и Францией начался 17 июня, когда в Средиземном море у берегов Ливии произошел инцидент с участием военных кораблей двух стран. Турецкий фрегат при помощи радара засек французский корабль, когда тот пытался приблизиться к ролкеру Cirkin, который перевозил оружие, предназначавшееся для сил ПНС Ливии. Париж сообщил, что фрегат Анкары преследовал их корабль, замаскировав свой идентификационный номер и отказавшись сообщить, куда направляется. После этого начались взаимные обвинения двух стран. Макрон заявлял, что Турция несовместима со статусом страны НАТО. Его самого турецкая сторона обвиняла в содействии армии Хафтара в Ливии.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в стране наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!