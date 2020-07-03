Турция обвинила Францию в соучастии в «преступлениях Хафтара» в Ливии

Преступления сторонников Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара совершались в стране с ведома Франции. Об этом заявил представитель правящей партии справедливости и развития Турции Омер Челик, пишет Anadolu.

По его словам, Франция является соучастницей «преступлений против человечности» в Ливии, так как дистанцируется от происходящего. А ее критика в адрес Турции направлена на отведение внимания от действий Хафтара, считает Челик.

«Где был [президент Франции Эммануэль] Макрон в течение 14 месяцев осады Триполи? Почему он не высказывал свою позицию, когда сторонники Хафтара в массовом порядке убивали людей?» — высказался политик, отметив, что французский лидер стал отвергать связь с ЛНА только после того, как правительство национального согласия (ПНС) начало одерживать победы в Ливии.

Челик также заявил, что Париж играет деструктивную роль и в Йемене, так как поставляет туда оружие. По его словам, такие действия схожи со сценарием в Руанде в 1994 году, когда Франция, поддерживая местное правительство, «способствовала геноциду».

Конфликт между Турцией и Францией начался 17 июня, когда в Средиземном море у берегов Ливии произошел инцидент с участием военных кораблей двух стран. Турецкий фрегат при помощи радара засек французский корабль, когда тот пытался приблизиться к ролкеру Cirkin, который перевозил оружие, предназначавшееся для сил ПНС Ливии. Париж сообщил, что фрегат Анкары преследовал их корабль, замаскировав свой идентификационный номер и отказавшись сообщить, куда направляется. После этого начались взаимные обвинения двух стран. Макрон заявлял, что Турция несовместима со статусом страны НАТО. Его самого турецкая сторона обвиняла в «помутнении рассудка».

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ.

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