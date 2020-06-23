Турция заявила о «помутнении рассудка» Макрона

МИД Турции резко отреагировало на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Турция играет в «опасную игру», поддерживая правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Высказывание сочли «помутнением рассудка» Макрона, передает агентство Anadolu.

Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что Франция несет прямую ответственность за хаос в Ливии, так как Париж годами оказывал поддержку незаконным формированиям Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. По его словам, Турция поддерживает ПНС на основании резолюции ООН и требований законных властей этой страны, а Макрон «необоснованными обвинениями» пытается скрыть истинное положение дел на севере Африки.

«К сожалению, уже давно ясно, что в Париже не в состоянии дать объективную и беспристрастную оценку событиям. Власти Франции просто не хотят выступать с объективной оценкой, — и это хуже всего», — отметил Аксой.

Представитель МИД также заявил, что Франция не должна выносить какие-либо решения по ситуации в Ливии, так как страна не имеет выхода к Восточному Средиземноморью.

Ранее в июне стало известно об инциденте между военными кораблями Турции и Франции в Ливии. Париж сообщил, что фрегат Анкары преследовал французский корабль у границ Ливии, якобы замаскировав свой идентификационный номер и отказавшись сообщить, куда направляется. В Турции это опровергли. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что произошедшее между кораблями доказывает смерть мозга НАТО, пояснив, что Турция не совместима со статусом альянса.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

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