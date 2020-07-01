Франция отказалась от военной операции в Ливии после ссоры с Турцией

Франция приостановила участие в военно-морской операции у побережья Ливии после ссоры с Турцией. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, соответствующее письмо Министерство обороны страны направило в НАТО. В нем говорится, что Париж надеется на приверженность Североатлантического альянса эмбраго на поставки оружия в Ливию.

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Также отказ от операции связан с инцидентом с участием французского и турецкого судов в Средиземном море. В июне турецкий фрегат при помощи радара засек французский военный корабль, когда тот пытался приблизиться к ролкеру Cirkin, который перевозил оружие, предназначавшееся для сил правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В случившемся оказался замешан и второй фрегат Военно-морских сил Турции.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон назвал инцидент с судами доказательством «смерти мозга НАТО». Он также отметил, что линия Турции несовместима с ее статусом страны альянса.

На высказывание Макрона резко отреагировали в Анкаре, назвав его «помутнением рассудка». Кроме того, в МИД Турции заявили, что Париж несет прямую ответственность за хаос в Ливии, поскольку он годами оказывал поддержку незаконным формированиям Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия (ПНС). При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ. Последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

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