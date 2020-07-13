Турция выдвинула ультиматум армии Хафтара

Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром должны отойти из Сирта и Джуфры, иначе против них будет начата военная операция. Такой ультиматум выдвинул глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT, передает РИА Новости.

«Нужно, чтобы Хафтар отошел от Сирта и Джуфры. Мы передали это российской стороне. Сейчас ведется военная подготовка к операции в Сирте, хотя мы пока ждем урегулирования за столом переговоров. Но если он не отойдет, то эта решимость будет показана», — приводит агентство слова Чавушоглу. Он добавил, что Турция считает это политическое решение единственно возможным для ливийского кризиса.

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По его словам, сейчас поддерживается перемирие, однако, оно «не работает на интересы ливийского правительства». Хафтара министр назвал неискренним и добавил, что тот «пытается выиграть время и снова готовится к атаке». Ливийское правительство хочет увидеть дорожную карту, и «если в ней будут подходящие условия, оно согласится на перемирие».

Ранее Мевлют Чавушоглу заявил, что одно из условий прекращения войны в Ливии — вывод незаконных вооруженных формирований фельдмаршала Халифы Хафтара из стратегически важных районов страны.

До этого Чавушоглу обозвал Хафтара пиратом-путчистом и заявил об отказе поддерживать Каирскую декларацию о перемирии. Ее условия включали в себя прекращение огня на всей территории страны, равное представительство всех частей страны в политических органах — Триполитании, Феццана и Киренаики (ЛНА и ПНС контролируют разные регионы Ливии), и принятие конституционной декларации.

В 2011-м в Ливии разразилась гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ.

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