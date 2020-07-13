Турция выдвинула ультиматум армии Хафтара

Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром должны отойти из Сирта и Джуфры, иначе против них будет начата военная операция. Такой ультиматум выдвинул глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT, передает РИА Новости.
«Нужно, чтобы Хафтар отошел от Сирта и Джуфры. Мы передали это российской стороне. Сейчас ведется военная подготовка к операции в Сирте, хотя мы пока ждем урегулирования за столом переговоров. Но если он не отойдет, то эта решимость будет показана», — приводит агентство слова Чавушоглу. Он добавил, что Турция считает это политическое решение единственно возможным для ливийского кризиса.
По его словам, сейчас поддерживается перемирие, однако, оно «не работает на интересы ливийского правительства». Хафтара министр назвал неискренним и добавил, что тот «пытается выиграть время и снова готовится к атаке». Ливийское правительство хочет увидеть дорожную карту, и «если в ней будут подходящие условия, оно согласится на перемирие».
Ранее Мевлют Чавушоглу заявил, что одно из условий прекращения войны в Ливии — вывод незаконных вооруженных формирований фельдмаршала Халифы Хафтара из стратегически важных районов страны.
До этого Чавушоглу обозвал Хафтара пиратом-путчистом и заявил об отказе поддерживать Каирскую декларацию о перемирии. Ее условия включали в себя прекращение огня на всей территории страны, равное представительство всех частей страны в политических органах — Триполитании, Феццана и Киренаики (ЛНА и ПНС контролируют разные регионы Ливии), и принятие конституционной декларации.
В 2011-м в Ливии разразилась гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ.