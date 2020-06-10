Турция обозвала Хафтара пиратом-путчистом и выступила против перемирия

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обозвал главу Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара пиратом-путчистом и заявил об отказе поддерживать Каирскую декларацию о перемирии. Об этом сообщает Hürriyet.

Глава турецкого МИД прояснил российскому коллеге Сергею Лаврову позицию по египетской инициативе о мире в Ливии. Анкара считает ее нереалистичной и неискренней, поэтому выступает против нее.

Кроме того, Турция считает, что Хафтар потерял свой шанс, так как он не признает политическое соглашение. По мнению, Чавушоглу, фельдмаршал опустился до уровня пирата-путчиста. «Такой человек не должен играть роли в управлении Ливией», — резюмировал министр.

Материалы по теме Один в пустыне не воин В Ливии вновь вспыхнула война. Кого в ней поддержит Россия? Африканские страсти Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?

Накануне сообщалось, что Турция и США могут дать начало процессу обустройства Ливии без участия в нем Хафтара. Эрдоган отметил, что фельдмаршала могут исключить из переходного процесса в любой момент.

6 июня была представлена Каирская инициатива по миру в Ливии во время переговоров египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, главы Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и главы заседающей на востоке страны Палаты представителей Акилы Салеха. Правительство национального согласия (ПНС) не откликнулось на проект сторон.

Предложение включает прекращение огня на всей территории страны и новые условия политического урегулирования: равное представительство всех частей страны — Триполитании, Феццана и Киренаики (ЛНА и ПНС контролируют разные регионы Ливии), объединение государственных институтов страны и принятие конституционной декларации. Весь переходный процесс, согласно этой декларации, может составить 18 месяцев.

4 июня силы правительства отбросили Ливийскую национальную армию от столичного региона. После этого было объявлено о восстановлении полного контроля правительства над административными границами Триполи. Боевые действия продолжаются в Сирте в 450 километрах к востоку от столицы.

Обстановка в стране обострилась после того, как в апреле Ливийская национальная армия заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, — она помогает техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru