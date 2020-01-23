Турция предложила включить С-400 в систему НАТО

Турция готова включить приобретенные у России зенитные комплексы С-400 «Триумф» в оборонную систему НАТО. Изучить такую возможность предложил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, статью об этом опубликовало Anadolu.

По словам министра, в настоящий момент в НАТО считают, что американские истребители F-35 и C-400 несовместимы. «Давайте создадим рабочую группу, НАТО сможет руководить ею», — отметил он.

При этом Чавушоглу отметил, что Турция выступает за расширение Североатлантического альянса. «Не понимаю, почему мы не пригласили Грузию или не запустили для нее план действий для членства в альянсе», — сказал глава турецкого МИД.

Ранее в январе министр обороны Хулуси Акар сообщил, что Турция начнет использовать С-400 в апреле или мае 2020 года.

В декабре 2019 года советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассказал, что одной из причин покупки Анкарой российских С-400 была неудача сделки по американским системам ПРО Patriot. Он отметил, что задача Турции — обеспечить свою безопасность, и это понимает в том числе президент США Дональд Трамп, несмотря на введенные против Анкары экономические санкции.

Соглашение о поставке Турции четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину покроет российский кредит. Поставки в Турцию начались в июле 2019-го. Из-за опасения утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре этой техники. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.

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