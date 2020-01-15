Турция раскрыла сроки начала работы С-400

Власти Турции раскрыли сроки начала работы в стране российских зенитных комплексов С-400 «Триумф». Слова главы Минобороны республики Хулуси Аккара передает газета Turkiye.

Министр отметил, что это произойдет в апреле или мае 2020 года. «Процесс обучения эксплуатации С-400 продолжается, <...> процесс идет планомерно», — заявил Аккар.

В декабре советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассказал, что одной из причин покупки Анкарой российских С-400 была неудача сделки по американским системам ПРО Patriot. Он отметил, что задача Турции — обеспечить свою безопасность, и это понимает в том числе президент США Дональд Трамп, несмотря на введенные против Анкары экономические санкции.

Соглашение о поставке Турции четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину покроет российский кредит. Поставки в Турцию начались в июле 2019-го. Из-за опасения утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре этой техники. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.

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