Турция рассказала о причине покупки С-400

Одной из причин покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 была неудача сделки по американским системам ПРО Patriot. Об этом рассказал советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Джевдет Йылмаз, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Турция обращалась к США по вопросу покупки ракеты Patriot в период правления президента Барака Обамы, но Конгресс не одобрил наши условия. Нам нужно было искать альтернативу, и мы приобрели С-400», — пояснил Йылмаз.

Он отметил, что задачей Турции здесь было обеспечить свою безопасность, и это понимает в том числе президент США Дональд Трамп, несмотря на введенные против Анкары санкции.

Йылмаз также добавил, что турецкая сторона пока что не получила от американской ответа на отправленный 14 декабря новый запрос на покупку систем Patriot.

11 декабря Турция пригрозила закрыть авиабазу Инджирлик в 130 километрах от границы с Сирией для американских военных. В Анкаре заявили, что это произойдет, если США введут санкции из-за приобретения С-400.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину покроет российский кредит. Поставки в Турцию начались в июле 2019-го. Из-за опасения утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре этой техники. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.

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