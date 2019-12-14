Турция заинтересовалась покупкой американских систем ПРО Patriot

Турция снова заинтересовалась покупкой американских систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot и направила соответствующий запрос США. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

По его словам, Анкара верит, что Вашингтон по-прежнему остается ее союзником, несмотря на то, что ранее турецкая сторона предпочла приобрести российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф».

«Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли», — отметил Чавушоглу, подчеркнув, что в настоящее время Турция готова купить и систему Patriot и ожидает ответа от американской стороны.

В октябре глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что Турция получила все элементы комплексов С-400 «Триумф» и обсуждает с Россией дополнительные поставки. Американская сторона неоднократно предупреждала Турцию о недопустимости закупок российского вооружения. США и другие страны НАТО опасаются, что С-400 смогут отслеживать американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II, которые должна была получить турецкая сторона. Вашингтон приостановил поставку около 100 истребителей в Анкару.

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