Эрдоган закрыл тему с С-400

Турция не откажется от российских систем ПВО С-400. Об этом заявил президент республики Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Мы не можем отказаться от С-400, чтобы купить Patriot. Эта тема закрыта», — сказал он. При этом турецкий лидер отметил, что если США предложат Анкаре хорошие условия, то Турция также закупит американские комплексы, чтобы разнообразить свои системы ПВО.

2 декабря член Совета безопасности и внешней политики администрации президента Турции Исмаил Сафи заявил, что Анкара, вероятнее всего, приобретет второй полк российских комплексов С-400. Дата их приобретения является техническим вопросом, отметил он.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину покроет российский кредит. Поставки в Турцию начались в июле 2019-го. Из-за опасения утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре этой техники. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.

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