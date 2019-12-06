Турция рассказала о вынужденной покупке российских С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что российские системы ПВО С-400 «Триумф» были куплены без политического подтекста. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы МИД, системы приобретались вынужденно из-за отказа союзников по НАТО продать подобное вооружение. «Нам нужны были системы ПВО, мы просили у США, у Франции и получили отказ. (...) Так что мы пошли к другим», — заявил Чавушоглу. Он добавил, что этот вопрос не был политическим.
2 декабря член Совета безопасности и внешней политики администрации президента Турции Исмаил Сафи заявил, что Анкара, вероятнее всего, приобретет второй полк российских комплексов С-400. Дата их приобретения является техническим вопросом, отметил он.
Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину покроет российский кредит. Поставки в Турцию начались в июле 2019-го. Из-за опасения утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре этой техники. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.