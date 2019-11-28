Турция выступила за план НАТО при нападении России

Турция не возражает против усиления НАТО в Прибалтике и Польше из-за России. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции, сообщает CNN Turk.

По словам политика, в то же время альянс не должен забывать и о других членах НАТО. «То, в чем нуждаются они [страны Восточной Европы], следует дать и нам. Мы тоже союзники», — отметил Чавушоглу.

Министр добавил, что некоторые страны могут выступать против усиления альянса в Прибалтике и Польше, но среди них нет Турции. При этом Чавушоглу указал на разногласия с НАТО по поводу противодействия вооруженным курдским организациям, раскритиковав их поддержку со стороны США.

Глава МИД рассказал о продолжении переговоров Анкары с альянсом по поводу сотрудничества. Он отметил, что сейчас обсуждаются предложения Минобороны. Чавушоглу считает, что во всех переговорах важно прийти к консенсусу.

26 ноября источники сообщали, что Турция не станет поддерживать план НАТО по Прибалтике и Польше при возможном нападении России, пока ей не предоставят больше политической поддержки в борьбе с курдскими «Отрядами народной самообороны» (их Турция считает террористами). Тогда отмечалось, что НАТО будет сложнее укрепить свою оборону в Прибалтике и Польше без одобрения плана со стороны Анкары.

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