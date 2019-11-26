Турция отказалась поддержать план НАТО при нападении России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите Польши и прибалтийских стран при возможном нападении России, пока альянс не предложит Анкаре больше политической поддержки в борьбе с курдскими «Отрядами народной самообороны». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех высокопоставленных источников в НАТО.

По данным агентства, Турция потребовала от своего посланника в НАТО не подписывать документ, призывая официально признать курдскую группировку террористической.

Министерство обороны и МИД Турции не прокомментировали это сообщение, пишет Reuters.

Без одобрения Анкары военного плана защиты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии НАТО будет сложнее укрепить свою оборону в этих странах.

В октябре Турция проводила в Сирии военную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК) и запрещенной в России группировки «Исламское государство». Операция получила название «Источник мира». Турция причисляет к террористам РПК представителей сирийского курдского «Демократического союза» и его вооруженные «Отряды народной самообороны».

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