В НАТО открестились от Украины из-за России

НАТО пока не заинтересовано в приеме Украины в свои ряды. Об этом на форуме по безопасности в канадском Галифакс заявил советник президента США Роберт О'Брайен, передает РИА Новости.

По данным агентства, О'Брайен задали вопрос, нужно ли Североатлантическому альянсу активизироваться, чтобы защитить Украину от «российской агрессии». Советник президента США ответил, что, по его мнению, этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня. «Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — уточнил он.

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О'Брайен также подчеркнул, что НАТО создавалось, чтобы не допустить конфликта с Россией.

Ранее в ноябре генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг признался, что хочет видеть Киев в составе НАТО, но отказался назвать любые возможные даты. Он также призвал украинские власти сосредоточиться на реформах.

Курс Украины на вступление в Европейский Союз и НАТО закреплен в конституции страны. Соответствующий закон в феврале этого года подписал пятый президент Петр Порошенко. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно высказывался в поддержку этого курса.

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