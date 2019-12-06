В России оценили вероятность нового контракта с Турцией по С-400

Высока вероятность, что Россия и Турция подпишут в 2020 году контракт на поставку Анкаре дополнительной партии систем ПВО С-400 «Триумф». Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, передает «Интерфакс».

Шугаев отметил, что стороны планомерно работают над вопросом. По его словам, обе страны хотят продолжать сотрудничество в этой сфере. Он добавил, что Россия готова предложить Турции конкурентные цены по истребителям.

2 декабря член Совета безопасности и внешней политики администрации президента Турции Исмаил Сафи сообщил, что Анкара, вероятнее всего, приобретет второй полк российских комплексов С-400. Дата их приобретения является техническим вопросом, отметил он. В ноябре глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что подписание нового контракта по С-400 ожидается в 2020 году.

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Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину чего покроет российский кредит. Поставки в Турцию начались в июле 2019-го. Из-за опасения утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре этой техники. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.

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