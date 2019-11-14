В России оценили итоги переговоров Эрдогана и Трампа по С-400

Анкара вряд ли откажется от закупки российских зенитных ракетных систем ПВО С-400, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по натуре настойчивый и упорный, считает член Совета Федерации Владимир Джабаров. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 14 ноября.

«Он все равно продавит это», — сказал сенатор, комментируя итоги переговоров Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом.

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Джабаров высказал предположение, что Трамп предложит Эрдогану компромиссный вариант выхода из сложившейся ситуации.

Ранее в четверг Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган поручили профильным министрам разработать меры по урегулированию вопроса о закупках Анкарой российского оружия. В частности, турецкий лидер допустил возможность приобретения американских систем противоракетной обороны вместо российских.

13 ноября стало известно, что Трамп предложил Турции торговую сделку на 100 миллиардов долларов и разрешение вопроса с санкциями. От Анкары требуется пересмотр политики в отношении Сирии и отказ от C-400.

Поставки российских С-400 «Триумф» в Турцию начались в июле 2019-го. Вашингтон критикует российско-турецкий контракт стоимостью 2,5 миллиарда долларов.

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