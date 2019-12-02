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Турция рассказала о покупке новых С-400

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Продолжение: Раскрыта роль России в усилении НАТО

Турция, вероятнее всего, приобретет второй полк российских комплексов С-400, дата их приобретения является техническим вопросом. Такое заявление сделал член Совета безопасности внешней политики администрации президента Турции Исмаил Сафи, передает РИА Новости.

«Дата приобретения второго комплекта С-400 является исключительно техническим вопросом. Думаю, это случится не слишком поздно», — сказал представитель турецкого президента. При этом других деталей сделки Сафи не раскрыл.

Ранее глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что подписание нового контракта с Турцией о поставках второго полкового комплекта ЗРК С-400 ожидается в 2020 году.

До этого американский сенатор от Демократической партии США Крис Ван Холлен заявил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган «пересек красную линию». Таким образом сенатор отреагировал на новость о том, что Вооруженные силы Турции начали тестирование радаров С-400 в районе Анкары.

В ноябре Эрдоган и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции в Вашингтоне сообщили, что поручили министрам разработать меры по урегулированию вопроса о закупках С-400 «Триумф» Турцией.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину его покроет российский кредит. Поставки ЗРС в Турцию начались в июле 2019-го. Из-за опасения утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре истребителей. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.

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