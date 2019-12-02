Раскрыта роль России в усилении НАТО

Поставки российских комплексов С-400 Турции укрепляют обороноспособность НАТО. Такое заявление сделал член Совета безопасности внешней политики администрации президента Турции Исмаил Сафи, передает РИА Новости.

«Турция должна забрать у России системы ПВО С-400 — это не снижает, а, наоборот, еще больше укрепляет обороноспособность НАТО», — сказал представитель Анкары. Сафи при этом добавил, что Турция покупает комплексы для укрепления собственной обороноспособности.

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В ноябре американский сенатор от Демократической партии США Крис Ван Холлен заявил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган «пересек красную линию». Таким образом сенатор отреагировал на новость о том, что Вооруженные силы Турции начали тестирование радаров С-400 в районе Анкары.

До этого Эрдоган и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции в Вашингтоне сообщили, что поручили министрам разработать меры по урегулированию вопроса о закупках С-400 «Триумф» Турцией.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину чего покроет российский кредит. Поставки ЗРС в Турцию начались в июле 2019-го. Из-за опасения утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре истребителей. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.

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