Ирак задумался о покупке российских С-400

Ирак задумался о покупке российских зенитных комплексов С-400 «Триумф». Об этом пишет The Wall Street Journal.

Член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Карим Алауи рассказал изданию, что им необходимы зенитные системы, а «американцы много раз их разочаровывали, не помогая в получении нужных вооружений»

Он уточнил, что три месяца назад представитель Ирака уже побывал в России и провел ряд консультаций, однако случившийся в ближневосточной стране политический кризис с последовавшей отставкой премьер-министра Аделя Абделя Махди заставил стороны отложить дальнейшие переговоры.

Теперь же, в связи с требованием Багдада американским подразделениям покинуть страну, парламентарии уполномочили премьер-министра приобрести средства ПВО у любой страны, «у России или у кого угодно».

9 января сообщалось, что власти Ирака вернулись к переговорам с Россией по поводу покупки зенитно-ракетных комплексов предыдущего поколения С-300. Ракетные комплексы этой модели стоят на вооружении у армий соседних с Ираком Сирии и Ирана. Еще один сосед страны, Турция, располагает новейшими российскими ЗРК С-400. США, союзник Турции по НАТО, из-за сделки с Россией отказался поставлять ей истребители пятого поколения F-35.

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