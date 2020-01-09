Ирак вернулся к переговорам о покупке С-300 у России

Власти Ирака вернулись к переговорам с Россией по поводу покупки у нее зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300, заявил глава комитета обороны и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида. Об этом сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что потребность в российских ЗРК стала особенно явной после атак на базы шиитского ополчения «аль-Хашд аш-Шааби» несколько месяцев назад. Однако переговоры по возможному контракту возобновились только сейчас.

Чиновник рассказал, что высшее руководство дало разрешение на сделку, но не сообщил, на какой стадии она находится. «Мы ожидаем противодействия со стороны США в этом вопросе», — подчеркнул Рида.

Ракетные комплексы этой модели стоят на вооружении у армий соседних с Ираком Сирии и Ирана. Еще один сосед страны, Турция, располагает новейшими российскими ЗРК С-400. США, союзник Турции по НАТО, из-за сделки с Россией отказался поставлять ей истребители пятого поколения F-35.

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