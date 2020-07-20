В Ливии собрались атаковать армию Хафтара

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, главой которого является Фаиз Саррадж, собралось атаковать силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, чтобы отвоевать стратегически важный город Сирт. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщает телеканал Al Hadath.

В частности, отмечается, что Турция, активно поддерживающая ПНС, отправила в Ливию ракетные пусковые установки, которые расположили вблизи от Сирта. Уточняется, что дальность их стрельбы составляет примерно 40 километров. Также на позиции привезли другое оружие и боеприпасы.

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По словам министра иностранных дел Египта Самеха Шоукри, обострение конфликта в Ливии и привлечение союзнических сил сказывается на безопасности всех арабских стран. «Египет стремится привести разногласия к политическому консенсусу, который позволит сохранить стабильность, безопасность ливийских земель от вмешательства экстремистских ополченцев и внешних партий», — пояснил он. При этом Турция настаивает на увеличении количества военной техники и разжигании вооруженных разборок, заявил политик.

Шоукри также сказал, что Египет, являющийся союзником армии Хафтара, продолжит следить за развитием событий в Ливии. Решение об отправке собственных войск на конфликтную территорию будет принято президентом Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси позже.

15 июля сообщалось, что ЛНА, возглавляемая Хафтаром, ожидает в ближайшее время большой битвы с войсками ПНС и Турции в окрестностях стратегически важного Сирта и аль-Джуфры. Кроме того, сторонники Хафтара заявили, что не намерены атаковать первыми, однако готовы сдерживать любые силы, которые попытаются пойти на штурм.

Правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи был свергнут и убит во время гражданской войны в 2011 году. В результате страна оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ.