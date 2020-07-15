Хафтар приготовился к большому сражению с Турцией за ключевой город

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара ожидает в ближайшее время большой битвы с силами правительства национального согласия (ПНС) и поддерживающей его Турции за ключевой город Сирт. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

Представители сил Хафтара отмечают, что наблюдают крупные перемещения военных ПНС и Турции. В этой связи ЛНА ожидает крупное сражение в окрестностях стратегически важного Сирта и аль-Джуфры. Сторонники Хафтара подчеркнули, что не намерены сами нападать, однако готовы сдерживать любые силы, которые попытаются пойти на штурм.

Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что подразделения ЛНА во главе с Хафтаром должны отойти из Сирта и Джуфры, иначе против них будет начата военная операция. По словам главы МИД Турции, сейчас поддерживается перемирие, однако оно «не работает на интересы ливийского правительства».

В 2011-м в Ливии разразилась гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru