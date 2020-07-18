Ливия заверила Россию в скором освобождении пленных россиян

Международно признанное правительство национального согласия (ПНС) Ливии сообщило России, что в ближайшее время вопрос с освобождением двух пленных россиян будет решен окончательно. Как заявила представитель российского МИД Мария Захарова, от ливийской стороны были получены письменные заверения, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что министерство задействовало все имеющиеся каналы связи для освобождения сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана. «В нажимном ключе регулярно поднимаем эту тему на всех встречах с представителями триполийских властей», — подчеркнула она.

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Захарова отметила, что российские представители не посещали мужчин после задержания. Это связано с тем, что ПНС не предоставило такой возможности, а посольство страны было эвакуировано еще в 2013 году, добавила она.

В июне сообщалось, что россиян освободили из тюрьмы и перевезли на виллу в Триполи. Сообщалось, что там они живут в хороших условиях.

Социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана арестовали в мае 2019 года. Их обвинили в попытке вмешаться в президентские выборы в стране и встрече с Саифом аль-Исламом Каддафи — сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи.

Правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи был свергнут и убит во время гражданской войны в 2011 году. В результате страна оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.