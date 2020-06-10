Ливия освободила пленных россиян

Международно признанное правительство национального согласия (ПНС) Ливии освободило двух пленных россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в стране.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан больше не находятся в тюрьме — мужчин перевезли на виллу в Триполи. По словам источника, россияне живут в хороших условиях.

Отмечается, что ранее мужчины летали в Стамбул вместе с главой ПНС Фаизом Сараджем. Источник ТАСС рассказал, что их заметили в одном самолете с премьером, с ним же россияне вернулись обратно в Триполи.

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18 мая генпрокуратура ПНС обвинила мужчин в попытке вмешаться в президентские выборы в стране и встрече с Саифом аль-Исламом Каддафи — сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи.

Социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана арестовали в мае 2019 года. В Ливии считают, что они пытались добиться встречи с Каддафи. Третий подозреваемый покинул страну до начала операции ливийских спецслужб.

В начале 2019-го Фонд защиты национальных ценностей запустил проект по изучению общественного мнения и анализу текущей ситуации в Ливии. Он включает в себя кабинетное исследование, комплекс полевых исследований и экспертные интервью с ключевыми политическими акторами этой страны.

Правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи был свергнут и убит во время гражданской войны в 2011 году. В результате страна оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает Ливийскую национальную армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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