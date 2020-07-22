Лавров раскрыл отношение России к участникам конфликта в Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл отношение Москвы к участникам военного конфликта в Ливии — правительству национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия никогда не пыталась делать какие-то ставки в ливийской игре, мы всегда работали со всеми политическими силами Ливии», — сказал Лавров. По его словам, Москва поддерживает контакты как с одной, так и второй стороной.

21 июля сообщалось, что наемники из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера якобы убили местного жителя в ливийском городе Сирт. До этого африканское командование Вооруженных сил США обвинило российских наемников в минировании районов ливийской столицы Триполи. Временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев заявлял, что сообщения о нахождении российских наемников в этой стране, как и поставке в нее вооружения со стороны Москвы недостоверны и беспочвенны.

В Ливии продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны при поддержке Турции, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

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