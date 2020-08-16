В США опровергли желание Трампа встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп не планирует встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным до выборов, которые пройдут в начале ноября. Появившуюся ранее в СМИ информацию опроверг помощник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает ТАСС.

«У нас не будет саммита с Путиным перед выборами», — заявил О'Брайен.

Он также подчеркнул, что США не примут участие в онлайн-саммите по Ирану, с предложением о проведении которого ранее выступил российский лидер. «Мы отказались от этого», — отметил помощник американского президента.

Ранее 16 августа телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения, сообщил, что Трамп хочет встретиться с Путиным в преддверии президентских выборов. Отмечалось, что в администрации американского лидера якобы рассматривается несколько возможных дат проведения подобных переговоров. В частности, существует вероятность, что встречу двух лидеров могут организовать в сентябре в Нью-Йорке.