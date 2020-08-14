США отправили одну из самых высокопоставленных делегаций на переговоры с Россией

Вашингтон отправил одну из самых высокопоставленных делегаций на переговоры с Москвой по стратегической стабильности. Об этом рассказал спецпредставитель США Маршалл Биллингсли в своем Twitter.

«Направляюсь в Австрию на переговоры по контролю над вооружениями. США посылают (...) многих старших генералов, адмиралов министерства обороны и министерства энергетики», — написал он, подчеркнув, что это одна из самых высокопоставленных делегаций в истории.

По словам Биллингсли, это показывает, насколько серьезно Вашингтон относится к переговорам с Москвой. Американская сторона ждет того же от российской, отметил он. Переговоры пройдут в Вене 17-19 августа.

В начале августа в Минобороны заявляли, что прекращение действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) может поставить мир на грань ядерной катастрофы.

Срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года, это последний действующий договор о контроле над вооружениями между Россией и США. В Вашингтоне указывали, что согласятся продлить договор, если стороны достигнут прогресса в деле включения новых жестких мер верификации, если в нем будут учтены все ядерные боеголовки, а также в случае присоединения к нему Китая. Директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун заявил, что Пекин примет участие в трехсторонних переговорах, только если американская сторона согласится сократить свой ядерный арсенал до уровня КНР.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он вступил в силу в 2011-м. Документ, получивший название СНВ-3, заменил старое соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанное СССР и США в 1991 году и истекшее 5 декабря 2009 года. По условиям соглашения, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.

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