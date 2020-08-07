Миру предрекли ядерную катастрофу в случае выхода США из договора по вооружениям

Прекращение действия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) может поставить мир на грань ядерной катастрофы. Об этом говорится в статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», опубликованной газетой Минобороны «Красная звезда».

Авторами текста выступили начальник управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба Александр Хряпин.

«В случае прекращения действия Договора СНВ-3 военно-политическая обстановка существенно осложнится, так как в отсутствие ограничительных договорных норм возможно бесконтрольное наращивание Соединенными Штатами своих стратегических вооружений. Подчеркнем, что это чрезвычайно опасный путь, потому что мир снова, как и во второй половине XX века, будет балансировать на грани мировой ядерной катастрофы», — говорится в статье.

Также в тексте Минобороны России впервые публично раскрыло условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. Россия нанесет ядерный удар в ответ на старт баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников.

Срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года, это последний действующий договор о контроле над вооружениями между Россией и США. В Вашингтоне указывали, что согласятся продлить договор, если стороны достигнут прогресса в деле включения новых жестких мер верификации, если в нем будут учтены все ядерные боеголовки, а также в случае присоединения к нему Китая. Директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун заявил, что Пекин примет участие в трехсторонних переговорах, только если американская сторона согласится сократить свой ядерный арсенал до уровня КНР.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он вступил в силу в 2011-м. Документ, получивший название СНВ-3, заменил старое соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанное СССР и США в 1991 году и истекшее 5 декабря 2009 года. По условиям соглашения, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.