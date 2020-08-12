Помпео заявил о желании США улучшить отношения с Россией

Американские власти выступают за улучшение отношений с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Чехию, передает РИА Новости.

Дипломат в ходе дискуссии в чешском сенате указал, что для этого необходимо искать и использовать новые возможности. В частности он отметил, что «есть определенное стремление обеих сторон к улучшению контроля за стратегическим оружием».

По словам Помпео, Вашингтон стремится к улучшению отношений с Москвой, но при этом планирует внимательно следить за ее действиями и сохранять бдительность. «Наши глаза не будут закрыты», — приводит его слова «Интерфакс».

Ранее президент США Дональд Трамп назвал ситуацию вокруг переговоров с Россией по ядерному разоружению крупнейшей международной проблемой. Он также указывал, что занимает гораздо более жесткую позицию в отношении России по сравнению со своим предшественником Бараком Обамой.

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