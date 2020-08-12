Президент США Дональд Трамп оценил жесткость своей политики по отношению к России по сравнению со своим предшественником Бараком Обамой. Об этом он рассказал в радиошоу Хью Хьюитта, передает РИА Новости.

По мнению Трампа, он занимает гораздо более жесткую позицию, чем Обама. В частности, он подчеркнул, что заставил платить НАТО на 400 миллиардов больше для защиты от России. При этом его предшественник на президентском посту только снижал взносы на оборону, добавил он.

Кроме того, американский лидер упомянул о мерах США по противодействию строительства газопровода «Северный поток-2». «До меня никто даже не говорил об этом», — отметил он. Трамп заявил, что спросил о сделке у Германии и возмутился тем, что США защищают эту страну от России, которой она якобы платит миллиарды долларов.