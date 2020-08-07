В Госдепартаменте подтвердили обещание раздать 10 миллионов россиянам

В Госдепартаменте США подтвердили информацию о том, что ведомство проводило СМС-рассылку среди граждан России. Об этом РИА Новости рассказал представитель Госдепа.

Жителям России действительно предлагали раздать 10 миллионов долларов, фактически пытаясь подкупить за информацию о вмешательстве Москвы в американские выборы. Представитель Госдепа рассказал, что рассылка СМС проходила в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за помощь правосудию»). Если получатели сообщений не уверены в том, откуда они пришли, то могут обратиться к представителям программы, пояснил источник ведомства.

О том, что жителям России стали приходить СМС о способе получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента США, сообщалось 6 августа.

В тот же день госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале программы Rewards for Justice. Он пообещал, что Вашингтон выплатит сумму за информацию о лицах, вмешивающихся в выборы. Помпео упомянул, что программа распространяется как на Россию, так и на других злонамеренно действующих лиц.

Представитель российского МИД Мария Захарова посчитала, что если США и правда начнут платить каждому до 10 миллионов долларов за подобную информацию, то сайт Госдепартамента «ляжет от доносов на соседей».