США объявили награду за данные о вмешательстве России в выборы

США пообещали выплатить до десяти миллионов долларов за информацию о лицах, вмешивающихся в выборы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госсекретаря Майка Помпео.

По его словам, программа госдепартамента «Награда за справедливость» предполагает награду за идентификацию или обнаружение преступников, которые по распоряжению или под контролем иностранных правительств влияют на выборы в США. Госсекретарь также упомянул, что программа распространяется как на Россию, так и на других злонамеренных действующих лиц.

Ранее Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обвинила Россию во вмешательстве в еще не состоявшиеся президентские выборы 2020 года. Пелоси добавила, что выборы должны пройти без вмешательств вне зависимости от их формата. По мнению спикера, власти Штатов должны обеспечить возможность и очного, и онлайн-голосования.