Захарова оценила обещание США заплатить за данные о вмешательстве в выборы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обещание США заплатить награду за данные о вмешательстве в выборы. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Facebook-аккаунт.

По словам Захаровой, если Соединенные Штаты, и правда, начнут платить каждому до десяти миллионов долларов за подобную информацию, то сайт Государственного департамента «ляжет от доносов на соседей».

Ранее госсекретарь Майк США объявил, что программа Госдепартамента «Награда за справедливость» будет предполагать награду за идентификацию или обнаружение преступников, которые по распоряжению или под контролем иностранных правительств влияют на выборы в США. Американский представитель также упомянул, что программа распространяется как на Россию, так и на других злонамеренных действующих лиц.