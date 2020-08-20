США восстановят санкции против Ирана

Госсекретарь США Майкл Помпео отправится в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы уведомить Совет Безопасности о решении Вашингтона восстановить санкции против Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

В Госдепартаменте сообщили, что рестрикции будут восстановлены через 30 дней. Также снова вступит в силу требование о том, чтобы Иран приостановил всю деятельность, связанную с обогащение урана.

В ведомстве уточнили, что уведомление Вашингтона стало следствием того, что американский проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана 14 августа не получил в Совбезе ООН необходимого количества голосов: большинство стран воздержалось при голосовании, а Россия и Китай выступили против.

Помпео в ходе своей поездке в том числе намерен встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем для того, чтобы обсудить Иран и другие вопросы, «вызывающие общее беспокойство».

Совет Безопасности ООН отклонил американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что теперь мировой спонсор терроризма получит возможность свободно продавать и покупать обычные вооружения. Он также уверил, что США продолжат работу по ограничению экспорта оружия из Ирана и импорта в страну.

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. При этом в 2018 году американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.