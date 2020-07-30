США лишили целую страну доступа к еде и деньгам

Экономика Ирана, которая находится под давлением из-за санкций США, низких цен на нефть и пандемии коронавируса, лишилась доступа к продовольствию, лекарствам и собственным деньгам по вине Вашингтона, пишет Reuters.

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Несмотря на то, что поставки продуктов по факту не подпадают под действие американских ограничений, целой стране сложно купить еду. Банки и правительства неохотно берут иранские деньги, опасаясь случайно нарушить введенные американской стороной санкции. Это может повлечь за собой огромные штрафы и стать причиной прекращения сотрудничества с США.

Другой проблемой является то, что из-за санкций часть поступивших от продажи иранской нефти в период с 2016 по 2018 год денег оказалась заморожена. Международные банки опасаются размораживать средства без специального разрешения со стороны Вашингтона.

Помимо сложностей с поставками продовольствия, Иран вынужден был снизить импорт кукурузы из Бразилии. Бразильским продавцам сложно найти банки, желающие работать с транзакциями из Ирана. «Из-за враждебной политики США мы должны сократить импорт», — сказал Мехди Ансари, глава иранской компании по торговле зерном Tejari Ansari Group.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из иранской ядерной программы и ввели санкции против Тегерана. Администрация США заявила о необходимости сократить импорт нефти Ирана до нуля и ввести санкции против страны. В июле власти Ирана заявили, что хотят создать новый клуб для стран, пострадавших от санкций США, куда вошли бы Китай и Россия.