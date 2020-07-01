Тегеран оценил условие США для войны с Ираном

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави оценил заявление Вашингтона о военном сценарии против Тегерана. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайана Хука заявил, что американская сторона будет готова рассмотреть вариант применения военной силы, если это будет необходимо для того, чтобы предотвратить получение Тегераном ядерного оружия.

По словам Мусави, Иран прежде неоднократно заявлял, что не намерен обзаводиться ядерным оружием. «Брайан Хук, предпринимая тщетные и безосновательные попытки, чтобы оправдать [необходимость] продления оружейного эмбарго против Ирана, одновременно заводит речь и военном сценарии», — отметил он. Представитель МИД добавил, что этот вариант уже давно «пылится на столе президентов США».

Мусави также подчеркнул, что Иран намерен укреплять обороноспособность для обеспечения своих национальных интересов.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал политику США в отношении Ирана. Он отметил, что целью США является смена режима в Исламской Республике или же создание ситуации, при которой Ирану будет буквально нечем дышать.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из СВПД и ввели санкции против Тегерана. Администрация США заявила о необходимости сократить экспорт нефти Ирана до нуля и ввести санкции против этой страны.

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