Иран назвал новые санкции США «жалким провалом» тактики максимального давления

Новые санкции США, которые они ввели против граждан Ирана, свидетельствуют о жалком провале тактики максимального давления. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, персональные санкции против пятерых капитанов иранских судов, которые доставляют топливо в Венесуэлу, не заставят Исламскую Республику и ее латиноамериканского партнера отступить. Он подчеркнул, что две страны и дальше будут бороться с незаконными шагами, предпринимаемыми США.

Ранее Великобритания, Франция и Германия («Европейская тройка») заявили, что не поддержат усилия США по возобновлению санкций Организации Объединенных Наций (ООН) против Ирана. В совместном заявлении говорится, что три страны выступают против попыток Вашингтона вновь ввести санкции ООН против Ирана, поскольку это будет иметь негативные последствия для Совета Безопасности ООН.

События развиваются на фоне обострения напряженности между остальными участниками иранской ядерной сделки и администрацией президента США Дональда Трампа, которая объявила о выходе США из соглашения и вновь ввела санкции в отношении экспорта нефти Тегерана, основного источника доходов страны

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