Попытки США вновь ввести санкции против Ирана не поддержали

Великобритания, Франция и Германия («Европейская тройка») заявили в пятницу, 19 июня, что не поддержат усилия США по возобновлению санкций Организации Объединенных Наций (ООН) против Ирана, пишет Reuters.

В совместном заявлении говорится, что три страны выступают против попыток Вашингтона вновь ввести санкции ООН против Ирана, поскольку это будет иметь негативные последствия для Совета Безопасности ООН. «Мы не поддержали бы такое решение, которое было бы несовместимо с нашими нынешними усилиями по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)», — заявили три министра иностранных дел в совместном заявлении после встречи в Берлине.

Ранее сообщалось, что в столице Германии проходят переговоры между главой МИД Великобритании Домиником Раабом и его коллегами по европейская «тройке» — главами МИД Германии Хайко Маасом и Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Целью министерской встречи являлись поиск дипломатического решения по снижению напряженности ситуации вокруг Ирана, а также сохранению СВПД по атомной программе.

Развитие событий происходит на фоне обострения напряженности между остальными участниками иранской ядерной сделки и администрацией президента США Дональда Трампа, которая объявила о выходе США из соглашения и вновь ввела санкции в отношении экспорта нефти Тегерана, основного источника доходов страны.

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