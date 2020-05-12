США обвинили Иран в нежелании возвращать своих заключенных

Вашингтон готов вернуть в Тегеран 11 иранских граждан и требует прислать за ними чартерный рейс. Об этом заявил и.о. директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции Кен Кучинелли в своем Twitter.

По его словам, в течение нескольких месяцев США пытались вернуть в Иран ученого Сируса Асгари, незаконно находящегося на территории страны. Однако в Тегеране долгое время молчали. По мнению Кучинелли, на самом деле Иран не хочет возвращать своих граждан, поскольку ничего для этого не сделал.

«Вы говорите, что хотите вернуть всех своих граждан. Полная ерунда. Как насчет того, чтобы перестать болтать и вложить в это деньги?» — написал он, обращаясь к главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу. Всего Вашингтон может вернуть 11 граждан на самолете, если его пришлет иранская сторона.

ТАСС отмечает, что 10 мая официальный представитель иранского правительства Али Рабии рассказал, что Тегеран готов к диалогу с Вашингтоном по обмену заключенными. По его словам, это можно сделать без предварительных переговоров.

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