Трамп приказал морякам США уничтожать корабли Ирана в случае конфликта

Президент США Дональд Трамп приказал кораблям ВМС США уничтожать суда Ирана в случае конфликта. Об этом глава государства написал у себя в Twitter.

«Я проинструктировал Военно-морские силы США стрелять на уничтожение по любым иранским вооруженным судам, если они будут преследовать наши суда на воде», — написал он.

Как сообщает агентство Reuters, неделей ранее 11 судов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приблизились на опасное расстояние к кораблям США в Персидском заливе.

Ранее 22 апреля стало известно, что КСИР запустил первый иранский военный спутник. Предыдущая попытка запуска провалилась. Космическую программу Исламской республики считают прикрытием для ракетных разработок, власти Ирана эти обвинения отрицают.

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