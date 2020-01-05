Британские военные сопроводят корабли после угроз Ирана

Военные британские корабли будут сопровождать торговые суда через Ормузский пролив после угроз Ирана о возможных атаках. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает ТАСС.

Уоллес рассказал, что правительство будет предпринимать меры для защиты судов и граждан. Министр отметил, что пообщался по телефону с главой Пентагона Марком Эспером после сообщений о ликвидации генерала Касема Сулеймани. Он назвал Сулеймани главной силой иранских операций, которые были направлены на подрыв стабильности в соседствующих с Ираном странах и государствах-противниках Тегерана. Уоллес призвал все стороны к деэскалации напряженности и добавил, что у Соединенных Штатов есть международное право защищаться от тех, кто представляет опасность для их граждан.

В Иране в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани пообещали наказывать американцев, «где бы они ни находились в пределах досягаемости». Генерал Голамали Абухамзе (Gholamali Abuhamzeh), возглавляющий подразделения в провинции Керман, рассказал, что возможными являются и атаки на корабли в Персидском заливе. «Ормузский пролив — жизненно важен для Запада, его пересекает большое количество американских эсминцев и военных кораблей», — отметил командующий.

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма, а бывший командующий КСИР пообещал отомстить за гибель Сулеймани.

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