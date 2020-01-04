В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях

Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани будет наказывать американцев, «где бы они ни находились в пределах досягаемости». Как пишет Reuters, такое обещание дал один из командующих Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

По словам генерала Голамали Абухамзе (Gholamali Abuhamzeh), возглавляющего подразделения в провинции Керман, Иран оставляет за собой право отомстить США. При этом возможными являются и атаки на корабли в Персидском заливе. «Ормузский пролив — жизненно важен для Запада, его пересекает большое количество американских эсминцев и военных кораблей», — отметил командующий.

Абухамзе добавил, что Тегеран уже давно определил для себя главные американские цели. «35 объектов США в регионе, а также Тель-Авив находятся в пределах досягаемости», — добавил он.

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Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани. До этого иранский постпред при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил расправу над генералом с объявлением войны.

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма, а бывший командующий КСИР пообещал отомстить за гибель Сулеймани.

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