Помпео уличили в дезинформации из-за убийства Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео преувеличил реакцию жителей Ирака на убийство в Багдаде главы спецназа иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. В этом его уличила The New York Times.

Газета указывает, что дипломат выложил на своей странице в Twitter настоящее видео из Ирака, однако его описание не соответствовало реальности. Таким образом пост, активно разошедшийся по соцсетям, можно считать примером очередной дезинформации.

Так, Помпео заявил, что иракцы «танцуют на улицах в поддержку свободы», хотя на самом деле люди просто бежали с флагами. Кроме того, непосредственно по поводу убийства Сулеймани ликовал только один мужчина. Небольшая группа людей при этом скандировала, что смерть генерала — отмщение за гибель иракцев, которые протестовали против присутствия Ирана на территории их страны. Очевидцы также пояснили газете, что эта акция продлилась не более двух минут.

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Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма, а бывший командующий КСИР пообещал отомстить за гибель Сулеймани. После произошедшего в Иране тысячи людей вышли на улицы в память об убитом генерале.

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