Иран заявил о своем праве на самооборону

После убийства американскими силами генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани Иран имеет право на самооборону. Об этом заявили власти страны в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН, передает ТАСС.

«Иран в соответствии с международным законодательством оставляет за собой все права предпринять необходимые меры, в частности использовать свое право на самооборону», — говорится в заявлении.

В письме также отмечается, что вместо борьбы с терроризмом США сражаются против тех, кто с ним борется. По мнению авторов обращения, это подрывает усилия по борьбе с международным терроризмом в целом, а также усиливает напряженность в неспокойном регионе.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство Касема Сулеймани с объявлением войны. Он отметил, что с иранской стороны по отношению к США «определенно будет суровая месть»

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