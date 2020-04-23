Иран пообещал обстреливать корабли США

Иран будет обстреливать корабли США, представляющие угрозу его безопасности. С таким обещанием выступил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами после угроз американского лидера Дональда Трампа, передает ТАСС.
«Мы отдали распоряжение нашим Военно-морским силам», — подчеркнул Салами. По его словам, если военное судно или какое-либо подразделение США будет угрозой безопасности Ирана, то оно подвергнется атаке.
22 апреля президент США Дональд Трамп приказал кораблям ВМС США уничтожать суда Ирана в случае конфликта. «Я проинструктировал Военно-морские силы США стрелять на уничтожение по любым иранским вооруженным судам, если они будут преследовать наши суда на воде», — написал он.
Ранее стало известно, что КСИР запустил первый иранский военный спутник. Предыдущая попытка запуска провалилась. Космическую программу Исламской Республики считают прикрытием для ракетных разработок, власти Ирана эти обвинения отрицают.