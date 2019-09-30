Иран назвал уничтожение Израиля достижимой целью

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии — прим. «Ленты.ру») генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что уничтожение Израиля — это «достижимая цель». Об этом сообщает The Times of Israel.

Военный указал, что Ирану спустя четыре десятилетия после исламской революции «удалось обрести способность уничтожить сионистский режим». Салами добавил, что еврейское государство должно быть стерто с лица земли и это «больше не мечта».

Газета отмечает, что генерал-майор сделал такое заявление на встрече командиров КСИР в Тегеране. Прозвучало оно на фоне растущей напряженности в отношениях Ирана с США и их союзниками.

Ранее в сентябре Иран обвинил Израиль в поддержке террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

В августе сообщалось, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты провели несколько секретных встреч для обсуждения способов противодействия Ирану. Указывалось, что на переговорах стороны «обменялись информацией и скоординировали усилия по противодействию растущей угрозе» со стороны Тегерана.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru