Иран обвинил Израиль в поддержке «Исламского государства»

Государство Израиль поддерживает террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Такое заявление сделал президент Ирана Хасан Роухани в интервью Fox News, сообщается в Twitter телеканала.

«Те, кто борются за свои земли, за свой дом — не террористы. Те, кто предлагают помощь ДАИШ (арабское название ИГ — прим. «Ленты.ру») — террористы. Израиль — та страна, что заботится о раненых боевиках ИГ и помогает им доставать оружие», — сказал глава Исламской Республики.

На уточняющий вопрос о том, точно ли это так, Роухани ответил: «Определенно, несомненно. Вы сомневаетесь? Хотите увидеть подтверждение? Съездите в израильские больницы и вы увидите там раненых боевиков, получающих помощь. Посмотрите на конфискованное у ИГ оружие, и вы увидите, что оно сделано в Израиле».

Весной прошлого года представитель Ирана в ООН Голамали Хошро обвинил Израиль в пособничестве ИГ, но тогда речь шла о косвенных последствиях атак Израиля в регионе, а не о прямой поддержке.

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