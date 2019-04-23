Уроженка Израиля призналась в поддержке ИГ из США

В американском штате Висконсин два человека признались в поддержке террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом пишет The New York Times.

Как отмечается, 22 апреля их признания, подписанные еще несколько недель назад, были рассмотрены судом и учтены в деле. При этом указывается, что расследования между собой не связаны.

В первом случае в попытке поддержать боевиков призналась 46-летняя Вахеба Исса Даис (Waheba Issa Dais) — уроженка Израиля, легально проживающая в США, мать семерых детей. Женщина использовала взломанные аккаунты в Facebook, чтобы распространять информацию о способах изготовления бомб, в том числе поясов смертника. Она также учила последователей ИГ взламывать аккаунты, распространяла рецепт приготовления токсичного яда рицина и советовала места для совершения терактов.

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Вторым обвиняемым стал кубинец Йошвани Падилья-Конде (Yosvany Padilla-Conde). Он признался, что помогал другому человеку в его попытке присоединиться к ИГ, перевезя его из Висконсина в Мексику. При этом оттуда мужчины вместе намеревались отправиться на Ближний Восток. Следователи указывают, что незадолго до ареста Падилья-Конде выложил в сеть видео, в котором поклялся в верности ИГ и рассказал о своих планах.

Адвокат обвиняемого при этом утверждает, что его клиента подставили. По его словам, агент ФБР под прикрытием обещал организовать кубинцу поездку в Мексику в том случае, если мужчина сделает видео о своей лояльности ИГ. Произошло это якобы из-за его иммиграционных проблем на фоне ухудшения отношений США и Кубы. Адвокат указал, что Падилья-Конде намеревался отправиться в Мексику, чтобы там начать свою жизнь заново, раз на американской территории он не смог легализоваться.

Суд над Даис состоится в сентябре. Приговор в отношении кубинца ожидается летом. Обоим обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов.

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